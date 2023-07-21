مصرع شخص فى تصادم سيارة وتريلا شمال البحر الأحمر

لقى اليوم الجمعة شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل أحدهم نص نقل "جامبو" وتريلا بطريق رأس غارب - الزعفرانة، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.



وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل، تبين بعد ذلك أن سيارة نصف نقل “ جامبو "رقم 3614 م و ه" اصطدمت من الخلف بمقطورة تريلا رقم 7864 و ا ف محمله رخام قبل الزعفرانه ب 2 كيلو متر فى اتجاه القاهرة.



وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة محمد ربيع عبدالرازق مقيم القليوبية، يبلغ من العمر 32 عامًا، نقل الجثمان لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إنهاء إجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بالجثة.