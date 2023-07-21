حادث تصادم فى الإسماعيلية يصيب أسرة

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وغيبوبة نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية بورسعيد فى نطاق قرية الفردان بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية أخطارا من يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية بورسعيد فى نطاق قرية الفردان بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من: عبد الباري صابر محمد 43سنة وأصيب بسحجات بالجبهة وأمينة إسماعيل إبراهيم 41 سنة وأصيبت بجرح قطعي 5سم بالشفة السفلى والطفل صابر عبد البارى صابر 10 سنوات وأصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى والطفل مروان عبد البارى صابر 6 سنوات وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم والطفل عمار عبد الباري صابر 4سنوات وأصيب بكدمات وسحجات والطفل رحيم عبد الباري صابر 5سنوات وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم والطفل زياد عبد الباري صابر 7سنوات وأصيب بغيبوبة تامة والطفل أسامة عبد البارى صابر عمره شهرين وأصيب غيبوبة تامة واشتباه كسر بالجمجمة،جميع المصابين من أسرة واحدة ومحل إقامتهم الكيلو 11 بالإسماعيلية.

تم نقل المصابين الى مستشفى أبو خليفة للطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.