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السبت 22 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود

إطارات السيارات
إطارات السيارات

 إطارات السيارات باللون الأسود.. يلاحظ الكثيرون ظهور إطارات السيارات باللون الأسود ولايوجد ألوان أخرى، متسائلين عن ظهور هذه الإطارات بهذا اللون باستمرار.

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 اللون الأسود للإطارات:

 وكشفت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة (TÜV Nord) بمدينة إيسن أن المطاط يعتبر هو المكون الرئيسي لإطارات السيارات، ويمتاز بالليونة واللزوجة، فيما تُضاف إليه مادة أسود الكربون أيضًا أثناء التصنيع لزيادة درجة صلابة الإطارات ومقاومتها للتآكل، لأن اللون الأسود للإطارات يُعزى إلى هذه المادة.

 وقد تم تطوير هذه الطريقة لتصنيع الإطارات عام 1839 على يد تشارلز جوديير في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال هذه الطريقة تثبت فعاليتها حتى الآن.

 عشاق السيارات الكلاسيكية:

 وعلى الرغم من أنه كانت هناك إطارات ذات جوانب باللون الأبيض، حيث لا يزال هذا النوع من الإطارات يحظى بشعبية كبيرة وإقبال متزايد لدى عشاق السيارات الكلاسيكية، إلا أن سطح السير بهذه الإطارات كان يأتي باللون الأسود، وعلى أي حال فإن الإطارات ذات اللون الأبيض لم تنتشر في الأسواق بكثرة، نظرًا لأنها سرعان ما تصبح متسخة بعد السير على الطرق الترابية.

 إطارات ملونة: 

 ومن الناحية التقنية أصبح اليوم من الممكن إنتاج إطارات ملونة، أو على الأقل مطبوع عليها ألوان من الجوانب، غير أنه يتم الاعتماد على مثل هذه الإطارات في الموديلات المُعدلة والسيارات الخاصة التي يتم إنتاجها بأعداد محدودة للغاية.

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