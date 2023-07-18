نور

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 08:58 م 7/18/2023 8:58:38 PM

الدنيا حر.. درجة الحرارة غير طبيعية، ليس فى مصر فحسب، ولكن درجات الحرارة العالمية ضربت الأرقام القياسية، ويتوقع خبراء الطقس أن تتجاوز 50 درجة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط فى المستقبل القريب!

حرارة الجو لا تؤثر فقط على جسدك وشعورك بالسخونة، ولكنها خطر على حياتك أيضًا، فلا تُهمل ترطيب جسدك باستمرار.

هذه الحرارة المرتفعة لها علاقة أيضًا بسلامتك على الطريق، فإذا كنت تسير بسيارتك فيجب عليك التأكد من سلامة الإطارات لأن حرارة«الأسفلت» تُمدد الهواء داخل الإطارات، وتزداد معها احتمالات تعرضها للانفجار لا قدر الله.

من أغرب الإعلانات التى رأيتها على مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبه أحد الأشخاص على مجموعة خاصة بالسيارات قائلًا «إطارات سيارات جديدة للإيجار لتجاوز اختبارات أوبر وكريم وديدي»! إعلان غريب جدًا يعنى أن بعض أصحاب السيارات الذين يتقدمون للحصول على موافقة تطبيقات شركات أوبر وكريم وديدى للعمل معهم يقومون بالتدليس فى الاختبارات والمقابلات لإقناع إدارات هذه الشركات بكفاءة السيارة، وقدرتها على العمل دون مخاطر أو إزعاج أو أعطال خلال نقل الركاب، ولكن أخطر ما فى «البوست» هو فكرة التدليس فى كفاءة إطارات السيارات، فبعض السائقين المقدمين على الاختبار يقومون بتأجير إطارات جديدة لحضور الاختبار فقط، ثم يقومون بإزالتها من السيارة بعد تجاوز الاختبار، وليحصل عليها غيرهم، ثم يقومون بإعادة الإطارات القديمة مرة أخرى بما تمثله من مخاطر على حياة الركاب وحياة السائرين فى الطريق، وقطعًا على حياة السائق نفسه.

كما قلت لكم.. ارتفاع درجة الحرارة يُزيد من مخاطر انفجار إطارات السيارات، ونعرف أن ارتفاع أسعار الإطارات لأكثر من الضعف يجعل الكثير من أصحاب السيارات أو سائقى السيارات الأجرة العامة يؤجلون تغيير إطاراتهم القديمة بأخرى جديدة، وهذا هو الخطر الكبير الذى نواجهه خلال هذا الصيف، وقد تسبب فى كثير من الحوادث على الطرق السريعة بسبب حرارة الجو المرتفعة مع وجود إطارات سيارات متهالكة.

لا أعرف ما هو الإجراء الذى يجب أن تتخذه هذه الشركات (أوبر-كريم- ديدي) لمراقبة التزام السائقين المتعاملين لديهم بشروط التعاقد، وإلغاء التعامل الفورى مع المخالفين، ولكن لابد من اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أى محاولة للتدليس على الشركات التى لا نريد منها أن تقول لنا إن دورها ينتهى بتجاوز السائق الشريك للاختبار؛ لأن حياة الناس مسئولة من الشركة مثل السائق تمامًا تطبيقًا لقاعدة قانونية مهمة وهى «مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه».

قرأت تقريرًا على شبكة الإنترنت أعدته إحدى شركات الإطارات العالمية، حول تأثير درجة الحرارة على كفاءة إطار السيارة، ومدى الخطورة التى تربط بين حجم كفاءة الإطار ودرجة الحرارة.

التقرير يقول: «تعد الإطارات من أكثر الأشياء المعرضة للضرر فى الصيف شديد الحرارة. مع درجات الحرارة المرتفعة بالمنطقة، ينبغى دائمًا التأكد من ألاّ تتسبب الحرارة فى طرد الهواء من داخل الإطارات – مما قد يتسبب فى فقدان سيطرتك على السيارة.. الهواء داخل الإطارات هو ما يتحمل فعليًا وزن السيارة. يبلغ ضغط الهواء داخل الإطار ما يصل إلى 32 رطلًا فى البوصة المربعة، وكقاعدة عامة، فإن ضغط الهواء داخل الإطار يزداد بقيمة 0.1 بار مع ارتفاع درجة الحرارة 10 درجات مئوية. قد لا يبدو هذا تغيرًا كبيرًا، ولكن تذكر أن ضغط الهواء داخل إطار السيارات العادية يتراوح بين 30 و35 رطلًا فى البوصة المربعة. فازدياد ضغط الهواء ببضعة بارات قد يؤدى إلى انفجار الإطار. وحتى إن لم يحدث ذلك، قد يتسبب النفخ المبالغ فيه للإطار فى عدم عمل المكابح بكفاءة وتلف الإطار قبل عمره الافتراضي».

ويعطينا التقرير نصائح مهمة..

كيف تمنع الإطار من الانفجار بسبب الحرارة؟

إذا كنت تعيش فى دول الخليج العربى والدول المجاورة لها مرتفعة الحرارة، فليس هناك الكثير بوسعك لفعله. إليك بعض النصائح لمنع إطارك من الانفجار فى الصيف خصوصًا إذا كنت تقود لمسافات طويلة:

هل إطاراتك منفوخة بصورة مثالية: يعتمد الضغط المثالى للهواء للقيادة بصورة آمنة على نوع السيارة التى تقودها. تحدد الشركة المصنعة للسيارة الضغط الموصى به، ويكون عادة مذكورًا على باب السائق من الداخل وفى دليل مستخدم السيارة.. ولا تخلط بين الكمية «الموصى بها» و«أقصى الكمية» التى يتحملها الإطار والتى تكون مكتوبة على الإطار نفسه.

تأكد من ضغط الإطار: قم بقياس ضغط الهواء للإطار قبل الانطلاق باستخدام جهاز قياس الضغط. تفقّد ضغط الإطار كل ساعتين أو كل 160 كلم لمزيد من الأمان.

اركن السيارة حتى تبرد الإطارات: الانتظار حتى تبرد الإطارات هو أفضل شيء يمكنك فعله عند ارتفاع حرارتها. إذا كنت تظن أن تفريغ بعض الهواء من الإطار هو حل سريع فقد يتسبب ذلك فى قيادتك بإطارات غير منفوخة جيدًا مما قد يعرضك للخطر.

استبدل الإطارات المتهالكة: الإطارات المتهالكة هى الأكثر عرضة للانفجار. يمكنك التفكير باقتناء الإطارات المخصصة لجميع الفصول أو إطارات الصيف المصممة خصيصًا لتحمّل درجات الحرارة العالية. اعتنِ بالإطارات ونظافتها: أضف طبقة من الشمع على إطاراتك لتحافظ عليها من التيبس.

التزم بحدود السرعة: كلما زادت السرعة زاد معدل الاحتكاك وبالتالى ترتفع حرارة الإطار مما يزيد من احتمالية انفجاره.

خذ فى اعتبارك حمولة السيارة: كلما زادت حمولة السيارة زاد الوزن الذى تتحمله الإطارات وبالتالى يزداد احتمال انفجارها.

أرجوك اقرأ النصائح السابقة جيدًا إذا كنت مالكًا لسيارة سواء كانت خاصة بك فقط أو تتعامل مع تطبيقات تأجير السيارات التاكسى أو تقود سيارات أجرة جماعية؛ لأن أرواح الناس وحياتك غالية جدًا.. أما شركات تطبيقات السيارات لتوصيل العملاء مع سائق شريك.. فنحن فى انتظار قيامها بتشديد الرقابة على السائقين.