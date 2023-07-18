فلسطيني يُعيد تدوير إطارات السيارات| شاهد

يعمل مدين حلس (27 عامًا) داخل ورشة عمل صغيرة، في مدينة غزة، على إعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة للحفاظ على البيئة، الأوضاع الصعبة في غزة لم تكبح جماحه.

وحول فلسطيني يُعيد تدوير إطارات السيارات، القمامة إلى أشياء قيمة، قائلًا: البيئة تستحق إننا نغامر ونكافح من أجل حمايتها لأنه البيئة التي تحتضننا جميعا، ومشروعي يحافظ على البيئة ويساهم في الحد من المخاطر البيئية.

ويسهم مشروع إعادة تدوير إطارات السيارات، في تحويل الإطارات إلى مواد مختلفة مثل طبقة أساس لأرضيات ملاعب ، وفي الزراعة وأسطح العزل ومنع التسرب، وفي إطارات لعب الأطفال والدراجات.

ويحمل "حلس" شهادة علمية في جيولوجيا البيئة والموارد المائية، ويعيش في مكان قريب من ساحة خردة، وهذه المكان ألهمه لتنفيذ مشروعه ، الذي يأمل في توسيعه مستقبلا.

كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الدائرى وأهدافه





يعتبر الاقتصاد الدائري، بمثابة رقمنة عمليات إعادة تدوير المواد من خلال خطوات عملياتية على رأسها زيادة الاعتماد على الروبوتات وأتمتة إعادة التدوير.

ويستهدف أيضا الاعتماد على ميكنة المواد الأولية للتمكن من تتبعها على مراحل دورة إنتاجه لتسهيل إعادة إدخالها وتتبعها.

الاقتصاد الدائري في مصر

يمثل الاقتصاد الدائرى فى مصر 51 مصنعاً لإعادة التدوير في مصر حتى 2020.

-421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (4436.7 مليون متر مربع كمية الصرف الصحي المعالج خلال 2019).

وتستهدف رؤية مصر 2030 بالنسبة للاقتصاد الدائري، 80% من النفايات البديلة مستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%، اضافة الى 10% الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه.

تقرير الفجوة الدائرية العالمية 2022

تعتبر مصر ضمن الدول التي تقع في المدار الثالث من أصل ستة مدارات ترتب الدول حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض، والاحتياجات الأساسية للمعيشة، وتقدمت في ذلك عن دول كثيرة.

الاستخراجات العالمية من المواد الأولية

كشف تقرير مركز المعلومات، ارتفاع حجم الاستخراجات العالمية من المواد الأولية ، كى يصل إلى 101.4 جيجا طن في 2021، محققًا ارتفاع قدره نصف تريليون طن منذ 2016، ما يشكل تهديد كبير لكل الآمال المتعلقة بتحسين مستويات الاحتباس الحراري المرتبطة بشكل كبير بالتحكم في نسب المواد الأولية الجديدة المدخلة في دورات الإنتاج وحجم الاقتصاد الدائري.

قوام الاقتصاد الدائري في مصر

وقد أشارت الإنفوجرافات، إلى أن الاقتصاد الدائري كان ضمن أبعاد رؤية مصر 2030 والتي تستهدف 80% من النفايات البلدية المستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%، بالإضافة إلى تحديد 10% الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه، حيث يتكون قوام الاقتصاد الدائري في مصر من 51 مصنعًــا لإعـادة التدوير، و421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما جعل مصر تتقدم في الترتيب العالمي في ذلك المجال مقارنة بدول، مثل: الصين، والإمارات، والمملكة المتحدة وغيرها.

كما أشارت الفيديوهات التي أطلقها "مركز المعلومات" إلى الجهود القومية لتعزيز محاور الاقتصاد الأزرق ضمن تعزيز اقتصاد مصر الدائري، وذلك من خلال تشغيل 16 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة في قناة السويس، وتشغيل معظم مرافقها بالغاز الطبيعي، وتدشين أول مصنع في العالم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذلك بالاضافة إلى تشغيل محطة العين السخنة كأول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية 100 ميجا وات، وكذلك إنشاء محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم بطاقة استيعابية 5.6 ملايين م3/ يوم، وإنشاء محطة الحمام بطاقة استيعابية 6.5 ملايين م3/ يوم.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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