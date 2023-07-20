الأسفلت يرتوي بدماء المواطنين.. مصرع وإصابة العشرات خلال يومين

حوادث الطرقات

حوادث الطرقات، وتساقط الضحايا على جنبات الطريق، مسلسل بدأت حلقاته دون نهاية، والأسلفت يقف شاهدًا على تصادمات وانقلاب مركبات خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين في أماكن متفرقة بالمحافظات، بعد أن ارتوى بدماء المواطنين.

نظرة الوداع

أحلام وأهداف وخطط تحطمت، بموت أصحابها في حوادث الطرقات، خرج الضحايا والمصابين من بيوتهم ينشدون الرزق، والوصية المشتركة بين جميع الضحايا، كانت نظرة في عيون ذويهم.

ارتفع عدد حوادث الطرقات، خلال الساعات الماضية، بين تصادم مركبات وانقلاب بعضها والنتيجة واحدة مصرع وإصابة المزيد من المواطنين، وترصد لكم الوفد أبرز حوادث الطرقات خلال يومين.

إصابة 5 أشخاص على طريق مصر أسكندرية الصحراوى

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة فى حالة حرجة في حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 82 بطريق مصر أسكندرية الصحراوى

حوادث الطرقات

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود مصابين، وجرى نقلهم إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخصين فى انقلاب سيارة بطريق الضبعة

لقى شخصين مصرعهما إثر إنقلاب سيارة بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود متوفين بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الاوسطى.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطاره وانقلاب السيارة ، مما أسفر عن وفاة شخصين.

مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة بالغردقة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم و إيداع الجثة مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي ، وتم نقل المصابين إلي مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الغربي اتجاه اسيوط

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 10 اشخاص.

مصرع شاب فى تصادم سيارتين بطريق العلمين

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل بالكيلو 60 بمدخل جبل حامد بطريق مصر العلمين

وتلقت غرفة عمليات المرور أخطارًا من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالكيلو 60 بمدخل جبل حامد بطريق مصر العلمين أتجاه القاهرة .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل " تريلا " وأسفر الحادث عن وفاة أحمد ح ع ، 25 سنة ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بالشرقية

لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 2 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وجاء ذلك إثر تعرضهم لـ حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع نقل، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بإصابات متنوعة.

حادث تصادم

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بطريق الواحات

تعرض 6 أشخاص للإصابة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف آخر وصلة دريم لاند القادم من الرماية، اتجاه طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين آخر وصلة دريم لاند القادم من الرماية اتجاه طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة على طريق شق التعبان

تعرض 21 شخصًا، للاصابات متفرقة جراء انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق شق التعبان، وأصغرهم بعمر 15 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب موتوسيكل ينتهي بإصابة شخص فى كرداسة

وقع حادث انقلاب موتوسيكل أعلى شارع مسجد بلال التابعة لبرك الخيام نطاق كرداسة، وهو ما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص يودي بحياة سيدتين في الإسماعيلية

فقدت سيدتان حياتهما، وأصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب ميكروباص داخل مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.