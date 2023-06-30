يوم عصيب في الإسماعيلية .. حوادث وجرحى ومصابين

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم العديد من الحوادث، تختلف من حيث الأحداث لكنها تتفق في المكان وهو الإسماعيلية، وتسرد بوابة "الوفد" لكم في الأسطر التالية هذه الاحداث العصيبة التي مرت بها المحافظة.

إصابة شخصين في مشاجرة بالإسماعيلية

شهدت قرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي بالإسماعيلية، أصيب شخصين في مشاجرة حادة وتم نقلهما إلي المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج.

بدأت الأحداث بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية يفيد بوصول اخطار لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ بإصابة شخصين في مشاجرة بقرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق وسؤال المصابين.

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وكسور وجروح فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إلى مكان الحادث الذى لأسفر عن إصابة كلا من "هنا شادي عادل" 15 عاما و"روحية أمين جبريل" 70 عاما و"شيرين حسين آدم" 40 عاما و"نور شادي عادل" 15 عاما ويوسف شادي عادل 12عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

إصابة 10 اشخاص في حادث سير بالإسماعيلية

تعرض 10 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكانت مديرية أمن الاسماعيلية قد تلقت إخطارا مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالإسماعيلية

تعرض 8 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة عليها والقبض على طرفى المشاجرة والتحفظ عليهم.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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