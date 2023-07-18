أبرز حوادث الطرق خلال الأسبوع

شهدت الطرق و الميادين العامة العديد من الحوادث المرورية الكبيرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتتعدد اسباب الحادثة خلفها.

تعرض بوابة الوفد ابرز الحوادث التي شهدها، اليوم الثلاثاء، في مختلف محافظات الجمهورية.

تصادم 5 سيارات بالقطامية تسبب في إصابة 7 أشخاص

اصطدم 5 سيارات أعلى نفق الجولف اتجاه القطامية أمام المتجه إلى مدينة نصر، أسفر الحادث عن أصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

الخدمات المعينة في القطامية، ارسلت بلاغًا إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود مصادمة ومصابين، انتقلت اجهزة الأمن سريعًا إلى مكان الواقعة وتبين من خلال الفحص، وجود الحادث الذي تسبب في إصابة 7 أشخاص.

تقوم رجال المباحث لمناقشة شهود العيان، و تفريغ كاميرات المراقبة، لتتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل مع أعلى الطريق.

انقلاب سيارة في نفق الأزهر أسفر عن إصابة 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص نتيجة لانقلاب سيارة بداخل نفق الازهر، لذلك ظهرت كثافات مرورية وانتقت اوناش المرور لرفع حطام الحادث، ويتم نقل المصابين إلى المستشفى.

قدمت الخدمات المعينة داخل نفق الأزهر، بلاغًا إلى غرفة عمليات الأدارة العامة للنجدة، بوقوع حادث مروري، وسريعًا تحرك رجال المرور إلى مكان الحادق لتسيير حركة السيارات.

أصيب 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال في حادثة تصادم سيارتين بالسخنة

استقبلت مستشفى السويس العام بقسم الطوارئ 8 مصابين بينهم 4 أطفال، لتعرضهم إلى حادث تصادم سيارتين ملاكي، ومن خلال مصدر طبي داخل المستشفى، توصلنا أن المصابين خضعوا للفحص الطبي، وتم نقلهم إلى اقسام العظام والجراحة، والقسم الداخلي تحت الملاحظة.

اوضح المصدر في تصريح صحفي، أن المصابين هم ساميه محمود هاشم 71 عامًا مصابة بكسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالجسم، ونور مجدي جلال 13 عامًا، شيماء عادل محمود 34 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وايضًا اوضح أن مصطفى فوزي محمد 42 عامًا، وكذا أصيب أولاده ياسين 12 عامًا، وآدم مصطفى 8 أعوام، مصاب بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات، وجني _ عامين، مصابه بجرح قطعي بالجبهة 2 سم وتعاني من اعراض ما بعد الارتجاع، وشقيقها حمزه مصطفى 5 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

انقلاب اتوبيس بطريق الكريمات الصحراوي يسفر عن إصابة 26 شخصًا

انتقل الخدمات الأمنية المرورية إلى مكان البلاغ، واتضح ان الاتوبيس تابع لشركة "جو باص"، وتبين وجود 26 شخصًا مصاب بينهم سيدة روسية الجنسية تبلغ من العمر 33 عامًا، حالتهم الصحية مستقره وتم نقلهم إلى مستشفى اطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

اتخذت أدارة المرور الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة سير السيارات.

إصابة 16 شخص نتيجة لانقلاب اتوبيس في بني سويف

انقلب الاتوبيس على طريف الجيش في نفق أطفيح وكارتة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، دفع مرفق الأسعاف في بني سويف 10 سيارات.

تبين أن الحادث أسفر عن أصابة 16 شخصًا، وتم أسعاف 6 منهم في موقع الحادث، ونقل 10 آخرين إلى مستشفى أطفيح المركزي.

تعتبرهيئة المرور و نظامها من اساسيات استقرار الدولة، وتعد حوادث الطرق من أهم الأخطار انتشارًا في العالم التي تنتج عن اصطدام السيارات ببعضها او اصدامها بغيرها من الجماد كالأشجار او المباني، وهو الأمر الذي ينتج عنه خسائر بشرية و مادية كثيرة، وتعد حوادث الطرق من اهم اسباب الوفيات حول العالم.

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