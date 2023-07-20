موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

في مواجهة أفريقية مرتقبة ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، مساء يوم الأول من شهر سبتمبر المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي.





ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات اللقاء المرتقب .

ويخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي بالانتصار في القاهرة بثنائية لهدف ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المغرب إيابًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تتويج الأهلي بالدوري

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تقليد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بباقات من الورود، خلال ‏مراسم تسليم الفريق درع الدوري الممتاز رسميًّا أمس الأربعاء، في الاحتفالية التي أقيمت على ‏ستاد القاهرة، عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام حرس الحدود المؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.‏

وتواجد محمود الخطيب على منصة التتويج خلال تسلم محمد الشناوي حارس الأحمر وكابتن الفريق درع ‏الدوري، والذي يحمل رقم 43 في تاريخ النادي.‏

وتعادل الأهلي وحرس الحدود 1-1، في المباراة التي أقيمت بالأمس، وبهذه النتيجة يرتفع ‏رصيد الأهلي للنقطة 82، فيما ارتفع رصيد الحرس للنقطة 25.‏



كما تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة وقاما سويًا بتسليم محمد الشناوي كابتن الفريق درع الدوري العام، وهو الظهور الأخير لهذا الدرع التاريخي من البطولة والذي استمر قرابة الـ 74 عام.

وقام الشناوي برفع درع الدوري برفقة زملائه من لاعبي الفريق الأحمر في ‏احتفالية كبيرة عقب انتهاء مباراة الأهلي والحرس الحدود، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣٣ لبطولة ‏الدوري.‏

وتوج الأحمر بلقب الدوري الممتاز بعد موسم استثنائي شهد نجاحات كبيرة ونتائج مميزة ‏للفريق على الصعيدين المحلي والقاري بعد تتويجه الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا.‏