شوبير يثير الجدل حول انضمام فتوح وزيزو لـ الأهلي "كله إحتراف"

أثار الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق الجدل حول رغبة الأهلي في ضم ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

وتحدث شوبير صباح اليوم الخميس، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت عن إمكانية ضم زيزو وفتوح من الزمالك.

وقال شوبير: "الموضوع بقى احتراف، كل لاعب بيشوف مصلحته، أنا في نادي باخد فلوسي في ميعادها وملتزم وكل الأمور تمام."

وتابع: " هناك بعض الأشخاص لها ولاء وانتماء مستمر وبعضهم لأ، الأمور اتغيرت، فكلنا شاهدنا كريم بنزيما ورحيله عن ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو وإنتقاله إلي النصر السعودي".

وأختتم: " البعض يتحدث بسخرية عن إمكانية انتقال زيزو وفتوح إلى الأهلى بعد إعلان إدارة الأهلى عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق بشكل رسمى لكن هذا الأمر قد يكون واقعا وليس مستبعد حدوثه".

في سياق متصل كشف أحمد حسام (ميدو) تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر المنضم حديثاً خلال الساعات الماضية.

وأكد ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن سيد عبد الحفيظ وجه بعض التعليمات لإمام عاشور قبل انضمامه لتدريبات الفريق الأحمر على رأسها الالتزام بالتدريبات والبرنامج العلاجي الموضوع له.

وأشار إلى أن الأهلي قدم بعض التعليمات والنصائح لإمام عاشور قبل بدء مهمته مع الفريق كلاعب جديد.