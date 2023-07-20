تأخر عروة بنجر السكر العام الماضي تسبب في نقص التوريد وارتفاع الأسعار

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين ان أسباب ارتفاع ان أسعار السكر إلى تأخر عروة بنجر السكر العام الماضي، مما تسبب تاخرالتوريد، ومازالت مصانع السكر مستمرة في الإنتاج على الرغم من أنه كان من المفترض انتهاء موسم إنتاج السكر المحلي في مايو الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمي بنحو 100 دولار للطن، ونحن لسنا بمعزل عن العالم.

وأوضح المصيلحى خلال تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات الدورة السادسة عشر للجمعية العمومية ‏للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا (‏AFRIMETS‏)‏. موضحا أنه حتي الأمس بلغت كميات استيراد السكر 115 الف طن ، وانه من المقرر أن تصل الكميات المستوردة من السكر إلى 300 الف طن ،لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا للسكر لضبط الأسواق وزيادة الكميات المطروحة من السكر في الأسواق ،تحسبا لتأخر موسم بنجر السكر

واكد المصيلحي ان انتاج مصر من السكر ٢.٨ مليون طن وحجم الاستهلاك ٣.٢ مليون طن والفجوة المتبقية ٤٠٠ الف طن يتم استيرادها خلال الموسم وهذا الكمية تم استيرادها خلال الموسم بالكامل فضلا عن استيراد ٣٠٠ الف طن حاليًا وذلك كخطوة استباقيه واوضح ان اجمالي كمية السكر الموجودة في مصر ٧٥٠ الف طن حتى بالاضافة الي ٣٥٠ الف طن تم الاتفاق علي استيرادها .واكد ان احتياطي السكر التمويني يكفي الي شهر ابريل المقبل وسعره ١٢.٦٠ ج دون زيادة