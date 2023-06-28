مرضى السكر.. الأكلات المسموح بتناولها في العيد| لحم الضأن من المحظورات

في العيد تكثر العزائم والولائم المليئة بالأكلات الغير صحية والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يعاني مرضى السكر من ارتفاع معدل السكر في الدم في المناسبات والأعياد مثل عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي نقدم لك الأكلات الممنوعة عنهم وما هي الأكلات المسموح بها.

مريض السكر

الطعام المسموح لمريض السكري

1-الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس.

2-استبدال الخبز المقلي بالخبز المحمص.

3-اللحم المسلوق أو المشوي.

4-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، مع الحرص على تناول قطعة صغيرة بحجم نصف كف اليد.

ملحوظة:

من الضروري الحرص على فحص السكر يوميًا بجهاز الفحص المنزلي للتأكد من أن مستوى السكر ضمن المعدلات الطبيعية، مع ضرورة الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها. من ناحية أخرى يجب على مريض السكري شرب 2-3 لتر من المياه يومياً، بمعدل كوبين من الماء كل ساعتين، وكوبين من الماء عند الاستيقاظ من النوم.

الطعام الممنوع لمرضى السكري

يجب أولاً الحرص على تقليل كمية الوجبات، وسكب الطعام في طبق صغير للتحكم في كمية الطعام الذي يتم تناوله كل وجبة.

1- لحم الضأن ليس خيارًا مثاليًا لمريض السكري، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون.

2-المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح منعاً لارتفاع ضغط الدم، ويُمكن استبدالها بسلطة الحمص أو الطحينة.

3-المياه الغازية بجميع أنواعها، ويمكن استبدالها بالليمون أو اللبن الرائب.

4-الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والنشويات، مثل الزبادي المثلج بالفواكه.

5-الدهون والأطعمة المقلية.