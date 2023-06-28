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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل مهلبية صحية لمرضى السكر

مهلبية لمرضى السكر
مهلبية لمرضى السكر

في عيد الأضحى المبارك، يتفنن كل منزل في صنع الحلويات والاكلات اللذيذة، مما يزداد الامر خطورة على مرضى السكر، لأن أغلب الأكلات تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمكونات الضارة لجسمهم، ولذلك نقدم لك حلوي صحية وبديلة يمكن صنعها في العيد وآمنة لمرضى السكر.

طريقة عمل مهلبية لمرضى السكر

المقادير

- حليب : 2 ليتر (خالي الدسم)

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : نصف كوب

- فستق حلبي : نصف كوب (مجروش)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ماء الزهر : نصف ملعقة صغيرة

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طريقة التحضير

ضعي الحليب خالي الدسم في قدر عميق.

ذوّبي النشا في كوب مع القليل من الحليب، ثم أضيفيه إلى الحليب في القدر وحركي جيداً.

ارفعي القدر على نار هادئة وحركي.

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أضيفي السكر، والفانيليا، وماء الزهر، وحركي جيداً، ثم اتركي الخليط على نار هادئة حتى يغلي ويسمك القوام.

اسكبي المهلبية في زبادي صغيرة للتقديم، واتركيها جانباً لتبرد.

زيني المهلبية بالفستق الحلبي، وضعيها في الثلاجة حتى تبرد تماماً وقدميها.

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