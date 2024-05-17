تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية (شاهد)

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في المحافظة الوسطى وتشن غاراتها باتجاه مدينة رفح الفلسطينية أقصى الجنوب، والتي تتعرض منذ قرابة 10 أيام إلى اجتياح إسرائيلي عسكري على المستوى البري للمحافظة و-تحديدا- بالمناطق الشرقية ووسط المدينة، وكذلك لإطلاق نار وقذائف باتجاه المناطق الغربية من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة.

الآليات العسكرية الإسرائيلي تجتاح مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الآليات العسكرية الإسرائيلي تجتاح مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتدمر مربعات سكنية بأكملها داخله، وصولا للمخيم وسط إطلاق مكثف للقذائف من المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف، وكذلك إطلاق الرصاص من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة على الأرض باتجاه المواطنين الفلسطينيين ومبانيهم ومنازلهم والطرقات.

مدخل مدينة بيت حانون تشهد توغلا لآليات عسكرية إسرائيلية

ولفت أن المنطقة الشمالية من هذا المخيم، حيث مدخل مدينة بيت حانون تشهد توغلا لآليات عسكرية إسرائيلية التي تجرف مداخل هذا المخيم، وتفرض حصارا على المدينة ومركزي للإيواء مما يثير حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.