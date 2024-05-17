الجمعة 17 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تقضي على قناص إسرائيلي في جباليا

جنود جيش الإحتلال
جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي

قضت سرايا القدس على قناص صهيوني في شارع أبو العيش في محور التقدم مخيم جباليا شمال القطاع، وتؤكد إصابته بشكل مباشر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتل من الكتيبة 9227، اللواء 460، أصيب بجراح خطيرة صباح اليوم خلال معركة دارت شمال قطاع غزة .

 

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من اكتوبر.

 

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلا و56 جريحا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

 

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