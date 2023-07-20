الاتفاق السعودي يحسم صفقة هندرسون والإعلان الرسمي خلال ساعات

حسمت إدارة نادي الاتفاق السعودي صفقة النجم الإنجليزي جوردان هيندرسون قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل ضمن خطة الفرسان لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم أن نادي الاتفاق السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع ليفربول حول قيمة صفقة هندرسون.

وأضاف أن هندرسون وافق بالفعل على توقيع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الاتفاق على أن يحضر اللاعب إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة للتوقيع الرسمي على العقود.

وشدد رومانو على أن ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق ينتظر قدوم اللاعب للاندماج سريعًا مع الفريق وبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية أمام فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2023 في إطار تحضيرات العالمي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ألغارفي في البرتغال، على أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 9:30 بتوقيت السودان.

كما ستذاع مباراة النصر ضد بنفيكا عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مباريات النصر خلال معسكر البرتغال التحضيري للموسم الجديد.