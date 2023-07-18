سباليتي يرد على أنباء تدريبه في الدوري السعودي

رد المدرب الإيطالي المخضرم لوتشيانو سباليتي على أنباء تدريبه لأحد الأندية السعودي في الفترة المقبلة.

وتشهد الكرة السعودية طرفة كبيرة من حيث حجم التعاقدات والإنفاقات المالية على استقطاب نجوم الصف الأول في أوروبا أبرزهم كريستيانو رونالدو كريم بنزيما ونجولو كانتي وسافيتش وبروزوفيتش وكاليدو كوليبالي.

وكان سباليتي قد نجح في قيادة نابولي لحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وأكد سباليتي أنه تلقى عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية في الصيف الحالي، رافضا الكشف عن هوية النادي.

وأضاف المدرب الإيطالي أن لن ينوي خوض أي تجربة تدريبية حتى نهاية العام الجاري.

وتشير التقارير الصحفية أن النادي الذي يرغب في استقطاب لوتشيانو هو أهلي جدة السعودي بعد تعاقده مع روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي وهناك مفاوضات قوية لضم رياض محرز وساديو ماني.

وصعد أهلي جدة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بعد تصدره تدريب دوري يلو في الموسم الماضي.