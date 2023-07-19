إصابة 5 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بالعجوزة

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بميت عقبة بمنطقة العجوزة، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات خطيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بشارع الغريب ، بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنفجار اسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق

وأسفر الحادث حتى الان عن اصابة كلا من " ن ا " 9 سنوات حروق بنسبة 75 ٪؜ ، و " ح م " 62 سنة حروق بنسبة 70 ٪؜ ، و " ج م " 7 سنوات ، حروق بنسبة 65 ٪؜ ، وتم نقل المصابين لمستشفى امبابة العام لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة

وفى سياق اخر كشفت التحريات فى واقعة مقتل طفل عمره عامان، وإصابة شقيقه وعمره 6 سنوات بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة قسم شرطة البساتين أن المتهمة صديقة والدهم.

وأضافت التحريات أن والد الطفلين "عربجى" انفصل عن والدتهم منذ فترة، وكان يترك الطفلين عند صديقته لرعايتهم ولكنها كانت تعتدى عليهم بشكل دائم.

وتابعت التحريات أنه يوم ارتكاب الواقعة ترك الأب الطفلين برفقة المتهمة، وذهب لعمله فقامت المتهمة بالتعدى عليهما بقطعة خشب مما تسبب فى وفاة الأول بعد خلع كتفه وأصيب الثانى بكسور فى القدمين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة ادعت سقوط الطفل المتوفى فى بئر السلم وحدوث إصابته ولكن رجال المباحث شكوا فى أقوالها، وتبين أنها قتلته بعد التعدى عليه بالضرب المبرح بقطعة خشبية كما أصابت شقيقه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود جثة لطفل بأحد المنازل فى منطقة البساتين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة الاب حيث أقدمت على قتل الأول وإصابة الثانى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.