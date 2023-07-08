إصابة سيدة وطفلة بحروق نتيجة انفجار انبوبة بوتاجاز ببني سويف

اصابة سيدة وطفلة بحروق

أصيبت سيدة وطفلة اليوم السبت بحروق من الدرجة الثانية إثر نشوب حريق ناتج عن انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة وطفلة بحروق من الدرجة الثانية.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق ونقل المصابات إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين إن الحريق أسفر عن إصابة؛ جهاد.ع.ع 28 عامًا، بحروق في الذراعين والقدمين، حريق من الدرجة الثانية، و مي.م.ع 11 عامًا، بحريق بالذراعين والقدمين، حريق من الدرجة الثانية، ونقلتهما سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى مستشفى بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهما.