انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل في إسنا يخطف روح طفل

لقي طفل حتفه ، نتيجة حريق نشب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية ترعة ناصر بإسنا جنوب الأقصر وتوالت النيابة التحقيق.

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجازفي الاقصر

جاء ذلك بعد إصابة 13 شخصا في الحريق يوم الأحد الماضي، جرى نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي ومستشفى العديسات، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

والبداية كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر ، بلاغا من مركز شرطة إسنا بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة «محمد ع. ع» 48 عاما، موظف بالبريد بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير.

وأسفر الانفجارحتى الآن عن وفاة الطفل «عمر. ص» وإصابة صاحب المنزل، وزوجته «سماح. ب» و11 آخرين من أبناء القرية، حاولوا إخماد الحريق.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي، ومستشفى العديسات، وتحرّر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

العثور علي جثة سيدة داخل منزلها في اوسيم

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، على جثة سيدة داخل منزلها في منطقة أوسيم بظروف غامضة، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وفي وقت مسبق ، أفادت التحريات الأولية بأن المتوفاة تدعى سعدية، وعثر على جثتها في حالة تعفن داخل مسكنها، وجرى نقلها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت توقيع الكشف الطبي عليها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتكثف الشرطة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجار استدعاء أهل المتوفاة لسماع إفادتهم.

اصابة 3 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي

كما تعرض ٣ أشخاص للاصابة ، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم.

وقد وقع الحادث أمام مدرسة الأميرة، ولم ينتج عنه حالات وفاة، وانتقلت عناصر المرور، وازالت آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق داخل مسجد بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل غرفة أعلى مسجد بقرية ميت رهينة في منطقة البدرشين، ومعاينة مكان الحادث وحصر التلفيات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل غرفة أعلى مسجد بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.