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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد عمر هاشم: الهجرة درس عظيم لتغليب الفضائل على الرذائل (فيديو)

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، مشددا على ضرورة العمل بما دعت إليه هذه المناسبة العطرة.

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السنة الهجرية الجديدة.. سبب التسمية بهذا الاسم

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احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية في الأوبرا.. الليلة

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موعد بدء السنة الهجرية الجديدة

 وتابع، فى احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أقول لكل المسلمين حكام ومحكومين، رؤساء ومرؤسين، إمم وشعوب، ندعوهم إلى أن يكونوا صفا واحدا وأن يستجيبوا إلى ما تدعوه إليه هذه المناسبة من وحدة الصف وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، وأقول لهم الهجرة لم تنته بعد، فالهجرة تكون بهجر كل ما نهى الله عنه الهجرة من الرذائل إلى الفضائل، الهجرة إلى وحدة الصف والكلمة". 

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رأس السنة الهجرية.. بدء أول أيام 1445 هجريًا وهذه الأدعية المستحبة

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محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية الجديدة

خريطة خاصة للاحتفال

وتحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر "خريطة خاصة"، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهى فى تمام الساعة الثانية  عشرة مساء.

 وتتضمن الخريطة الخاصة، باقةٌ مختارةٌ من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة حول قيم الهجرة ومحبة الوطن، ودور المراة الرائد فى نجاج الهجرة، ومواقف التضحية فى الهجرة النبوية مع الأخذ بالأسباب.

 ومن ضيوف الخريطة الخاصة، الدكتور على جمعة، ود. أحمد عمر هاشم، ود. أحمد معبد عبد الكريم، د. عوض إسماعيل، د. محمد مهنا ، د. يسري جبر، د. محمد عبدالمالك، الشيخ عويضة عثمان ، د. عمرو الورداني، د. هاني تمام ، الشيخ يسري عزام ، د. وفاء عبدالسلام، الشيخ أحمد الطلحي، الشيخ أحمد سيف الدين.

 وتضم الخريطة الخاصة، سهرة فنية بمناسبةِ بدايةِ العامِ الهجريِّ الجديدِ، مع المنشدِ، والمبتهلِ أحمد العمري وفرقتِهِ الفنية.

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