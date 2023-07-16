أيام قليلة ويودع المسلمون العام الهجري 1444 ويستقبلون رأس السنة الهجرية 1445، حيث حددت دار الإفتاء موعد استطلاع هلال شهر محرم 1445 فيما كشفت الحسابات الفلكية موعد بداية السنة الهجرية 1445.

موعد بدء السنة الهجرية الجديدة 1 محرم 1445

كشفت دار الإفتاء أنها ستستطلع غداً الاثنين 17 يوليو 2023 الموافق 29 ذي الحجة 1444، هلال شهر محرم 1445، حيث تستطلع الهلال بعد مغرب الإثنين المقبل بنحو نصف ساعة لتعلن موعد بداية العام الهجري الجديد 1445.

كم باقي على 1445

وكشفت الحسابات الفلكية موعد بداية عام 1445، حيث أوضح معهد البحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي بعد غد الإثنين 29من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م وهو يوم رؤية الهلال.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية بعد غد الإثنين في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، مؤكدة أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم يوم الرؤية في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ويغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس فيه

وسيكون يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ، وسيكون الأربعاء 19 يوليو 2023 هو أول أيام شهر محرم 1445.