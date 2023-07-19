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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السنة الهجرية الجديدة.. سبب التسمية بهذا الاسم

الشهور الهجرية
الشهور الهجرية

السنة الهجرية الجديدة.. تصدرت محركات البحث العالمي" جوجل"، وذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين اليوم الاربعاء الاول من محرم في شتى بقاع الارض بالعام الهجري الجديد 1445هجريًا.

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سبب تسمية

ويرجع سبب تسمية العام الهجري بهذا الاسم نظرًا لكونها اتخذت من الهجرة النبوية المشرفة بداية لها بإعتبارها الحدث الابرز في تاربخ الامة الاسلامية حيث هجرة  الرسول من مكة إلى المدينة المنورة.

وورد أن هجرة الرسول كانت في شهر ربيع الاول ولم تكن في محرم، فيما  يحتل المصريين في شهر المحرم ببداية التقويم الهجري الجديد، ويضمون اسم النبي إلى الاحتفالات بقولهم الهجرة النبوية تعظيمًا له لأنه عليه الصلاة والسلام هو من قام بالهجرة.

التاريخ الهجري 

ولكن أول بينما  أول من أرخ التاريخ الهجري سيدنا عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول  من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول، مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا سبب تسميته بالتقويم الهجري.

الشهور الهجرية 

وبعد الاسلام سميت الشهور الهجرية بأسماء مختلفة حيث جاءت بداية التأريخ الهجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ يقال إنه في السنة السابعة عشرة للهجرة ورد خطاب إلى أبي موسى الأشعري مؤرخًا في شعبان، فأرسل إلى الخليفة عمر بن للخطاب رضي الله يقول له "يا أمير المؤمنين، تأتينا الكتب وقد أرخ بها في شعبان، ولا ندري أي شعبان هذا، هل هو في السنة الماضية؟ أم في السنة الحالية؟.

وقال محمد بن سيرين، إنه قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا، فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر: حسن، فأرخوا، فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان، ثمّ قالوا: فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه، وبالتالي تم تسمية أول شهر من السنة الهجرية باسم محرم

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