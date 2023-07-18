محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية الجديدة

شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر اليوم الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة رأس السنة الهجرية في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، بحضور اللواء محمد بندارى السكرتير العام للمحافظة وكمال سليمان السكرتير العام المساعد والشيخ هاني السباعي مدير مديرية الاوقاف بالبحر الأحمر.

بدأت الاحتفالية عقب صلاة المغرب ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الشيخ هاني السباعي مدير عام مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر ، و تحدث فيها عن فضل الهجرة النبوية الشريفة مع ضرورة الاستفادة من دروسها العظيمة وليس الاستماع إليها فقط، وأخذ العبرة والعظة من معناها وهدفها وأولها الالتزام بالأمانة التي اتصف بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد هجرته، مع التأكيد على أن الهجرة كانت رسالة تأكيد على العمل الجاد وكيف تحول المهاجرين المستضعفين إلى دولة قوية.

و اكد محافظ البحر الأحمر على أن هناك العديد من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجا عظيما في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ، مقدماً التهنئة لكل أهالى المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد ،متمنياً أن تعود هذه الأيام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان .

حضر الاحتفال اللواء ممدوح نديم رئيس حي جنوب الغردقة و المهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر

والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالبحر الأحمر ومديرى عموم المديريات الخدمية وادارات الديوان العام وعدد من القيادات الدينية

الإحتفال

الإحتفال

الإحتفال