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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السر في الشقة.. فتاة تسقط جثة هامدة من الطابق الرابع

بوابة الوفد الإلكترونية

لقيت فتاة في مقتبل العمر مصرعها، سقطت من الطابق الرابع من شقتها السكنية خلال القيام بأعمال التنظيف في منطقة فيصل ببولاق الدكرور بالجيزة.

 

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كانت بتنظف الشقة .. فتاة بولاق" اختل توازنها فسقطت جثة من الطابق الرابع

البداية كانت بقدوم فتاة جثة هامدة إلى المستشفى العام وبفحص الأمر تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر تسكن في منزل والدها، وكعادتها كل صباح استيقظت للقيام بأعمال النظافة ومن بعدها تجهيز الطعام، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا.

وقامت بفتح باب الشرفة سيكون آخر إجراء تقوم به عندما يختل توازنها وتسقط أثناء تنظيف المكان بحركة لا إرادية وتسقط جثة هامدة من الطابق الرابع.

وتبين من الانتقال والفحص والمعاينة التي باشرها  مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة اختل توازنها فسقطت من الطابق الرابع بمنزلها في الشارع، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

حرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

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