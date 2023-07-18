ضبط 4.5 طن مقطعات دواجن وكبدة وأسماك مملحة ولحوم فاسدة في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

وأطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط ٤.٥ طن مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة واسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشملت الضبطيات ٢٨٦٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، بالإضافة إلي ضبط ٢٥٠ كجم مفروم دواجن ومقطعات دواجن بثلاجة بالبدرشين ، وضبط ١٢٥٠ كجم مفروم هياكل دواجن بثلاجة بشارع الغاز بالوراق .

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠٠ كجم اسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة بمخزن بالمنيب ، وضبط ٧٥٠ كيلو كبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بحي امبابه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٥ محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .