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السبت 15 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس تاجر مواد مخدرة في الجيزة لمدة 4 أيام

مخدرات
مخدرات

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة لمدة 4 أيام وذلك على ذمة التحقيقات، على ضوء اتهامه بترويج مخدر "الهيدرو" بين عملائه فى الجيزة.

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وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالإتجار في المواد المخدرة، وكشف عن تخزينها بمسكنه، ومصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وجرى القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها، استعدادا لترويجها بين عملائه.

وكان رجال المباحث قد رصدوا تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وذكر أنه يتواصل معهم هاتفيا، ويحدد معهم أماكن لقاءهم، كما يستقبل المتعاطين بمحيط مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.

تجديد حبس مُتهم بغسيل الأموال 

وفي سياقٍ مُتصل، قام قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة بتجديد حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

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