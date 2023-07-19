الأسهم الأمريكية : "داو جونز" يسجل أطول موجة مكاسب يومية

أغلقت الأسهم الأميريكية على ارتفاع، بفضل أرباح البنوك القوية التي أسهمت في تسجيل المؤشر داو جونز أطول موجة مكاسب يومية في أكثر من عامين.

الأسهم الأميريكية

وقفزت فى الأسهم الأميريكية أسهم بنك "مورغان ستانلي" وبنك"أوف أميركا" أمس الثلاثاء، بعدما تجاوزت أرباحهما التوقعات. كما ارتفعت أسهم بنك "أوف نيويورك ميلون" و"بي إن سي فايننشال" بعد الإعلان عن نتائجهما الفصلية التي فاقت أيضا التوقعات.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأميريكية بواقع 32.37 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.72% ليصل إلى مستوى 4555.16 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأميريكية بنحو 108.69 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.76% ليصل إلى مستوى 14353.64 نقطة .

وزاد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأميريكية بمقدار 366.38 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 1.0% ليصل إلى مستوى 34951.30 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

وسجل سهم داو جونز فى الأسهم الأميريكية ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي، في أطول مسيرة صعود له منذ مارس 2021.

البورصة اليابانية: "نيكاي" يبلغ قمة أسبوعين بدعم مكاسب "وول ستريت"

البورصة اليابانية

صعد المؤشر نيكاي الياباني فى البورصة اليابانية إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مدفوعاً بصعود في "وول ستريت" وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير إلى ميل للتيسير النقدي.

وصعد "نيكاي" فى البورصة اليابانية في آخر نصف ساعة من جلسة التداول لينهي اليوم على زيادة 1.24% إلى 32896.03 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل إليه في الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى البورصة اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.19% ليصل إلى مستوى 2278.97 نقطة.

تعافى نيكاي على مدى الأسبوع المنصرم بعد تراجع حاد عن أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما سجله في الثالث من يوليو عند 33753.33 نقطة. وزاد المؤشر 27% منذ منتصف مارس ليصل لتلك النقطة.

واليوم، ارتفعت أسهم 218 شركة مدرجة على نيكاي فى البورصة اليابانية من أصل 225 وتراجعت أسهم سبع شركات، وسجل سهم نيسان موتور أفضل أداء، إذ صعد 7.68%.