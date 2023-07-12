هبوط سهم طاقة عربية 20% وسط أحجام الأفراد عن الشراء

تراجع سهم شركة طاقة عربية بالبورصة في ثالث أيام لبدء تداولاته وسط غياب وإحجام من جانب المستثمرين الأفراد على شراء السهم.

هبط السهم بنسبة 20% مسجلا سعر إغلاق 15.85 جنيه، وسجل قيم تداولات بنحو 5 ملايين جنيه، من خلال تنفيذ 340 ألف ورقة مالية.

كانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم "طاقة عربية" بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق. إذ تستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء بعدد من المحافظات، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"