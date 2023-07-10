الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

خبير مالي: أداء سهم طاقة عربية العجيب يؤثر على الطروحات الحكومية القادمة

أحمد عبدالحميد خبير
أحمد عبدالحميد خبير اسواق المال

قال أحمد عبدالحميد خبير اسواق المال والعضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن تعاملات سهم طاقة عربية شهد أحداثا مؤسفة لم تشهدها البورصة منذ عودتها للعمل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن أداء السهم أصاب المتعاملين بخيبة الأمان، خاصة أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة كانت بمثابة دعم للمستثمرين، وهو ما دفع المستثمرين إلى تسييل جزء من محافظهم المالية، تمهيدا لضخها في سهم طاقة كونه منتج جديد في السوق، إلا أن الأداء المؤسف للسهم، اضطر المستثمرين الاحجام عن التعاملات وشراء السهم.

مواد متعلقة

مكافحة الإدمان: قدمنا خدمات علاجية لـ82 ألف مريض خلال 6 أشهر (شاهد)

اليوم العالمي للسكان.. هذه الدول الأعلى نموًا

مجلس النواب يوافق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الذهب يصعد بسبب الشكوك حول مسار رفع الفائدة
الجريدة الورقية