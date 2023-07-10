خبير مالي: أداء سهم طاقة عربية العجيب يؤثر على الطروحات الحكومية القادمة

قال أحمد عبدالحميد خبير اسواق المال والعضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن تعاملات سهم طاقة عربية شهد أحداثا مؤسفة لم تشهدها البورصة منذ عودتها للعمل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن أداء السهم أصاب المتعاملين بخيبة الأمان، خاصة أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة كانت بمثابة دعم للمستثمرين، وهو ما دفع المستثمرين إلى تسييل جزء من محافظهم المالية، تمهيدا لضخها في سهم طاقة كونه منتج جديد في السوق، إلا أن الأداء المؤسف للسهم، اضطر المستثمرين الاحجام عن التعاملات وشراء السهم.