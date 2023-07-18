إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

هنأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على وطننا الحبيب. كل عام وأنتم بخير

وتعقد اللجان الخاصة التي قام مجلس أمناء الحوار الوطني بتشكيلها، جلسات مغلقة، الأسبوع الجاري، لمناقشة وصياغة أبرز التوصيات التي نتجت عن انعقاد 4 أسابيع من الانعقاد في المحاور الثلاثة (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية)، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، لاعتماد صياغتها النهائية قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها أو إحالتها إلى مجلس النواب للعرض والمناقشة واتخاذ ما يلزم بحسب ما أوصى الرئيس.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد اجتمع الأربعاء الماضي، برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة والتي من بينها مجلس النواب.

عقدت اللجان على مدار 4 أسابيع نحو 50 جلسة، ناقشت نحو 60 قضية تقريبًا من أصل 113، بينهما جلستين مطولتني لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهو مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء، وذلك قبل طرحه للمناقشة في مجلس النواب.