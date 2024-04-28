أمير هشام: تصرف شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئه وعليه التوضيح مثل عبدالمنعم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن تصرف مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد هدفه كان تصرف ساذج خاصةً أن النتيجة كانت مؤهلة لفريقه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قد يواجه اللاعب بعض الضغوطات من جانب بعض الجماهير، ولكن في النهاية هو لاعب دولي وصاحب شخصية وكان لا بد أن يكون هادئ في تصرفه".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب كلف نفسه إنذار بدون داعي قد يضعه تحت ضغط في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية، حتى لا يغيب عن مباراة الإياب، وبالتالي أضر بنفسه وناديه".

واختتم: "حركة مصطفى شلبي بعد خلع قميصه سأفترض حُسن نية، حتى يوضح بشكل عاجل سبب حركته خاصةً أنها ظهرت بشكل سئ، على غرار توضيح محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، عقب تصرفه أمام مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".