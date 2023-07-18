إصابة شخصين في حادث سير بالأقصر

وقع حادث سير في مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وهو ما أسفر عن إصابة شخصين بعد اصطدام سيارة ملاكى فى عمود إنارة نتيجة السرعة الزائدة على طريق المحاميد.

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وقامت سيارة للإسعاف بنقل المُصاين للمستشفى فى أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمجلس مدينة أرمنت قد تلقت إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث مروري بإصطدام سيارة ملاكى فى عمود إنارة نتيجة السرعة الزائدة على طريق المحاميد .

وهرعت سيارتا إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من "عبد الرحيم أحمد أبو المجد "32 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، و"عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن" 24 سنة، مصاب بشبه كسر فى الركبة اليسري، وتم نقلهما لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

إصابة 11 مواطناً في حادث سير بالأقصر

وشهدت منطقة مدخل محافظة الأقصر على الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا بكدمات وجروح، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثي مرورين بمركزى أدكو والنوبارية بالظهير الصحراوي للمحافظة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق دمنهور- ادكو، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أدكو المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتعرض شخصان للإصابة بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين الى مستشفى النوبارية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة بهدف ضبط كافة أنواع المُخالفات المرورية من أجل ضبط حالة المرور الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.