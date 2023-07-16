مصرع 3 وإصابة 8 في حادث سير بالمنيا

لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وتعرض 8 آخرين للإصابة، وذلك إثر إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا إلي موقع الحادث تبين وفاة 3 أشخاص.

وتضمنت قائمة المُصابين بكدماتٍ وسحجاتٍ وكسور كل من :منار ممدوح عبد الحفيظ، 17 عاما، محمود محمد نجيب توفيق، 27 عاما، واحلام كرم توفيق، 48 عاما، وأحمد ابراهيم عبد الصبور، 20 عاما، محمد عادل صدقي، 20 عاما، عمر حسين محي، 18 عاما، عبد السيد كيلاني عبد السيد، 50 عاما ، ممدوح عبد الحفيظ، 61 عاما.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي الحميات ونقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.

إصابة شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

وفي سياقٍ مُتصل، أُصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وعلى جانب آخر، تعرض شخصان للإصابة في حادث تصادم سيارتين على طريق الربع بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى على طريق قرية الربع.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم د ج ن 7679، وسيارة أخرى، واصطدما ببعضهما ما تسبب في تهشم واجهة الأولى وانقلاب الثانية داخل أرض زراعية.

وأسفر الحادث عن إصابة سائقي السيارتين وهما، محمود علي محمد، 32 سنة، مقيم بقرية تاج العز، وحالة خطرة، ونادر حجازي محمد، 29 سنة، مقيم بمدينة تمي الأمديد، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.