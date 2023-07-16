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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة طفل فى حادث سير بقرية رفاعة بقنا

مستشفى فرشوط المركزي
مستشفى فرشوط المركزي

أصيب طفل، مساء اليوم الاحد، في حادث سير بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.   

وتلقي اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مستشفى فرشوط المركزي بإستقبال طفل بحادث سير بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.  

وبالفحص تبين أصابة محمد قناوي جادي الكريم ، يبلغ من العمر عامين ببتر كلي بالذراع الايسر بعدما دهسته سيارة بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط .

  تم نقل الطفل لمستشفي فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

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