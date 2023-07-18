وفاة 2 وإصابة 6 في حادث سير

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 90 اتجاه محافظة القاهرة.

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ونتج عن الحادث وفاة 2 وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 90 اتجاه محافظة القاهرة تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث من نقاط الطريق التابعة لأسيوط وسوهاج، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى شرقى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى بأسيوط، وعمل الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة على الطريق الصحراوى الشرقى الكيلو 90 اتجاه القاهرة.

وتسبب الحادث في إصابة أ . ر . أ 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة م . أ . ر 8 سنوات باشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة م . أ . ر 11 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة أ . أ . ر 4 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة م . أ . ر عمر سنين باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة إ . ي . ح 27 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ.

ونتج عن الحادث وفاة أ . أ . ر 13 سنة ، ووفاة م . ع . ح 23 سنة، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف 3 من أسيوط و3 من سوهاج، ونقل المصابين والجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارة تُنهي حياة شاب في طريق أسيوط

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى طريق أسيوط الزراعى بمنطقة البدرشين، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى طريق فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل، ما تسبب فى وفاته وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.