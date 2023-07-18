الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. العظمى بالقاهرة 38

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، خصوصًا بعد موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد خلال الفترة الأخيرة.

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وتتوقع الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء، وبالنسبة لطقس غدًا الأربعاء، سيكون شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، أما ليلًا فمعتدل رطب على كل الأنحاء.

ويسود القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح الباكر، وتسجل نسبة الرطوبة 38%، وفي النهار تصبح 35%، أما ليلًا تصل إلى 80%، مع أجواء مشمسة.

والسواحل الشمالية الغربية، يسودها شبورة مائية في الصباح الباكر، وتسجل الرطوبة 80%، أما الأجواء فتكون غائمة بشكل جزئي، ونسبة الرطوبة 50%، أما ليلًا تصل إلى 90%، فيما يسود السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء نشاط للرياح صباحًا، مع 80% نسبة الرطوبة، والجو تكون غائمة جزئيًا، وتصل نسبة الرطوبة إلى 50%، وفي الليل تسجل 90%.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء:

· القاهرة: العظمى 38، الصغرى 26.

· الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24.

· العاصمة الإدارية: العظمى 39، الصغرى 26.

· العلمين الجديدة: العظمى 32، الصغرى 24.

· بنها: العظمى 38، الصغرى 26.

· الوادي الجديد: العظمى 45، الصغرى 28.

· أبو سمبل: العظمى 42، الصغرى 30.

· أسوان: العظمى 44، الصغرى 30.