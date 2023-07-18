العالمية للأرصاد الجوية تحذر العالم: استعدوا لموجات أشد حرًا

خرجت عدد من التحذيرات خلال الساعات الأخيرة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأخيرة، وبحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، فإنه يتوقع أن يكون هناك موجات أشد من ارتفاع درجات الحرارة تكون موجة حر أشد مما نشهده الآن من ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة وموجة حر تضرب العالم:

وعلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على موجة الحر التي تضرب حاليًا أنحاء متعددة في العالم وحطمت الأرقام القياسية في القارة الأوروبية، مؤكدة أن شدة أحداث موجات الحر ستستمر في الازدياد خلال الفترة المقبل، كما أن موجات مستقبلية ستكون أكثر شدة.

ونوه جون نيرن، المستشار البارز لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنه ولابد على دول العالم خلال الفترة الحالية أن تستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة، والمتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد الجوية

تعاني دول العالم هذه الأيام من موجة حر شديدة وارتفاع درجات الحرارة، وتمتاز هذه الموجة من ارتفاع درجات الحرارة بأنها أطول من سابقاتها، حيث وصلت الحرارة في عدد من دول العالم إلى 50 درجة مئوية، وهو الذي كان سببًا في ترك آثار على حياة السكان.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة لحالة من ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن هناك موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا أمس وأول أمس، وكان لها تأثير شديد على مناحي الحياة، حيث إن درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا كسرت أمس حاجز ٤٠ درجة مئوية.

موجة الحر تجتاح جنوبي القارة الأوروبية:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع متزايد في درجات الحرارة المحسوسة على عدد من الدول الأوروبية، بفعل الموجة الحارة التي تضرب جنوب أوروبا خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة عليهم.

وتدخل موجة الحر التي تجتاح جنوبي القارة الأوروبية، الثلاثاء، مرحلة أشد إذ ستصل درجة الحرارة في إيطاليا إلى حدود 46 درجة مئوية، في وقت اندلع حريقان جديدان وكبيران في الساحل اليوناني حيث تتأهب البلاد لموجة حر ثانية.