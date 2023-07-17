استمرار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الإثنين، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة خفيفة اليوم في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات اللمائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 المحسوسة 39

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة 46



