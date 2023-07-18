جهود مكثفة لضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالواحات البحرية

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة، وقعت في منطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة، والتي اثارت حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من العمال بسبب خلافات على قطع أرض أملاك دولة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهود مكثفة لضبط طرفي مشاجرة الأسلحة النارية بسبب خلاف على قطعة أرض بالواحات البحرية

تلقى مركز شرطة الواحات البحرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من العمال داخل مزرعة فلسطين بدائرة المركز، وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

إصابة شخصين في مشاجرة الواحات البحرية

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من العمال بسبب خلاف على قطعة أرض أملاك دولة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفي واقعة اخري، تعرض 21 شخصا، للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق شق التعبان،و أصغرهم بعمر 15 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد عززت هيئة الإسعاف والطوارئ بـ7 سيارات لنقل المصابين، وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في طريق شق التعبان في اتجاه القادم من الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا في طريق شق التعبان، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة ٢١ شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.