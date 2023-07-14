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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بإمبابة.. "ركنة سيارة" أشعلت المعركة

بوابة الوفد الإلكترونية

إصيب  شخصين في  منطقة إمبابة في محافظة الجيزة، عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات على ركن سيارة ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة.

 

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ركنه سيارة ..تتسبب في مشاجرة وإصابة شخصين بإمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشارع مدينة التحرير بدائرة القسم، وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلاف على ركن سيارة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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