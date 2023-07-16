الأحد 16 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يفض مشاجرة حرب الشوارع بين الأفارقة بمدينة نصر

صورة المتهمين
صورة المتهمين

حالة من الرعب عاشها قاطني منطقة مدينة نصر، حيث نشبت مشاجرة بين مجموعة من الأفارقة في مدينة نصر وتراشق بالحجارة، وهرعت قوات الشرطة وسيطرت على الموقف وألقي القبض على 3 أشخاص.

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الأمن يفض مشاجرة حرب الشوارع بين الأفارقة بمدينة نصر 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم. 

وتبين حدوث مشادة كلامية ؛ بين كلٍ 3 اشخاص جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بالقاهرة ، بسبب خلافات بينهم تطورت لتبادلهم إلقاء الحجـــارة، نتج عن ذلك كسر زجاج "أتوبيس - تابع لإحدى الشركات" تصادف تواجده بمحل البلاغ.

وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهـــم أيدوا ما جاء بالفحص، وإتهم قائد "الأتوبيس" سالف الذكر بإحداث التلفيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

في واقعة اخري،  كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسماعيلية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية بمقتل (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بالشقة سكنها.

 بالانتقال لمحل البلاغ وسؤال نجلتها قررت بحضور والدها (سائق مركبة "توك توك" – مقيم  بدائرة المركز) لمحل سكنهما وحدث بينه ووالدتها مشادة لوجود خلافات سابقة وانفصالهما، فقام على إثرها بالتعدى على والدتها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وعقب ذلك قام باصطحابها معه بمركبة "التوك توك" خاصته، وتركها لدى أحد أصدقائه فقامت بالاتصال بخالتها من هاتفها المحمول وأخبرتها بما حدث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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