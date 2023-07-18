الطائي يعلن ضم ثامن صفقات الفريق

أعلن فريق نادي الطائي السعودي اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب طارق عبد الله نجم وسط التعاون، لدعم وسط ميدان الفريق قبل الموسم الجديد 2023-2024.

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الطائي يضم طارق عبدالله

تعاقد الطائي مع طارق عبد الله لمدة موسم، وهو ما أعلنه الفريق الحتماوي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماع، وكتب: "طارق عبد الله حتماوي حتى 2024".

بدأ طارق عبد الله صاحب الـ 27 عاماً مسيرته من نادي الاتحاد في عام 2017، وشارك في الموسم الماضي مع التعاون خلال 19 مباراة، منها 8 كأساسي.

طارق عبدالله ثامن صفقات الطائي

ليصبح طارق عبد الله ثامن صفقة يتعاقد معها الطائي في الميركاتو الصيفي بعد ضم كل من: "الألماني روبرت باور و الهولندي فيرجيل ميسيدجان والغاني بيرنارد مينساه و الخماسي السعودي إبراهيم النخلي و عبدالفتاح عسيري و راكان الشملان و عبدالرحمن الحارثي".

من المقرر أن يبدأ الطائي الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة فريق ضمك والمقرر لها يوم 12 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة كما حددها الاتحاد السعودي.

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