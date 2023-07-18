الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء لأرقام غير مسبوقة

تسبب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في معدلات استهلاك الكهرباء، وهو ما أكده الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حيث قال إن مصر وصلت لذروة الأحمال في استهلاك الكهرباء، بصورة لم تصل إليها على مدار التاريخ، حيث وصل الاستهلاك لـ34.6 جيجا وات، وهذا لم يحدث سابقًا.

وأضاف حمزة خلال تصريحات له، أن مصر في السابق كانت تعاني من تهالك شبكات الكهرباء وشبكات التوزيع لا سيما في صعيد مصر والمناطق البعيدة عن محطات انتاج الكهرباء مما كان يتسبب في منع استقرار الكهرباء أو تشغيل التكييفات في بعض المناطق.

وأشار، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الكهرباء، أدى لوجود وفرة في انتاج الكهرباء، ووجود احتياطي يتخطى الـ10 آلاف ميجا وات، وتطوير شبكات الإنتاج وشبكات التوزيع، خلاف ما يتم تصديره لليبيا والأردن والسودان، مما أعطى الفرصة أمام مصر لإعداد ربط كهربائي مع الدول الأوروبية بسبب وجود فائض في الإنتاج الكهربائي وجودة شبكة الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن عدة نصائح للمواطنين، لتقليل استهلاك الكهرباء، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، ووصول الأحمال الكهربائية لأعلى مستوى لها في تاريخ مصر.

ووجه بضرورة تخفيف الأحمال الكهربائية من خلال الاهتمام بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف، بما يضمن خفض الاستهلاك، إضافة إلى ضرورة ضبط درجة الحرارة، والتي يجب ألا تقل عن 24 درجة مئوية"

ونصح بضرورة رفع فيش الأجهزة الكهربائية وعدم تركها في مداخل الكهرباء حال عدم استخدامها، خصوصًا أجهزة مثل "الكاتل" والأفران الكهربائية، وأجهزة التلفزيون"، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بإغلاقها عبر الريموت فقط، ولكن يجب فصل فيشة الكهرباء لأنها تستهلك كهرباء، حتى وإن كانت بسيطة.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت زيادة معدلات الاستهلاك عن العام الماضى بنسبة 11%، إذ بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34 ألف ميجاوات، لأول مرة خلال هذا العام، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 45 ألفًا و700 ميجاوات، حيث بلغ احتياطى القدرات الكهربائية 11300 ميجاوات.