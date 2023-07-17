وحش فاتورة الكهرباء.. أجهزة كهربائية سبب زيادة الاستهلاك

مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحار التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية، يعتمد الأشخاص على الأجهزة الكهربائية والتي تستهلك الكهرباء بطريقة كبيرة من أجل تخفيف وتلطيف الجو، وبشكل خاص الاعتماد على التكييف والمروحة والمبردات، وهي الطريقة الأفضل لترطيب الجو بدلًا من الحرارة العالية التي نمر بها خلال الفترة الحالية، إلا أن هذه الأجهزة والاعتماد عليها بشكل كبير من الأكيد سبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

وهذه الأجهزة التي يعتمد عليها الأشخاص من أجل ترطيب الجو في فصل الصيف، ولكن الاعتماد الكبير على هذه الأجهزة من الممكن أن تكون سببًا في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، مما ينبعي أن يكون حذر كبير في استخدام هذه الأجهزة.

فاتورة الكهرباء

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية، عن عدد من الطرق التي من المممكن الاعتماد عليها للحفاظ على الأجهزة الكهربائية وخفض الاستهلاك، والتي جاءت كالأتي:

1ـ عدم فتح باب الثلاجة كثيرًا والتخلص من الثلج الزائد في الفريزر أو الديب فريزر، كي لا يرتفع استهلاك الطاقة، ويمكن استبدال الثلاجة بمبرد المياه.

2ـ الفرن والميكروويف، حيث إنه ولابد من الاقتصاد في استخدام هذه الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.

3ـ سخان المياه، والذي يعد من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير وتزيد من فاتورة الكهرباء.

4ـ السخان، ويجب مراعاة الاقتصاد في استخدام السخان الكهربائي، واستخدام المياه المسخنة بشكل مباشر.

عدد من النصائح للتقليل من فاتورة الكهرباء:

عدم ترك أسلاك الأجهزة موصلة بالكهرباء، حتى وأن كان لم يتم تشغيل الجهاز ، فأن هذا سبب في زيادة استهلاك الكهرباء.

يجب غلق الأضواء والمصابيح قبل النوم مباشرة حتى تقللي من استهلاك الكهرباء.