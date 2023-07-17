أحمال الكهرباء تقهر الحر وتسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر وصلت لذروة الأحمال في استهلاك الكهرباء، بصورة لم تصل إليها على مدار التاريخ ، ووصل الاستهلاك لـ34.6 جيجا وات، وهذا لم يحدث سابقًا.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مصر في السابق كانت تعاني من تهالك شبكات الكهرباء، وشبكات التوزيع، خاصة في صعيد مصر، والمناطق البعيدة عن محطات الإنتاج، وهذا كان يمنع استقرار الكهرباء، أو تشكيل التكيفات في بعض المناطق.

وفرة في إنتاج الكهرباء

ولفت إلى أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الكهرباء، أدى لوجود وفرة في إنتاج الكهرباء، ووجود احتياطي يتخطى الـ10 آلاف ميجا وات، وتطوير شبكات الإنتاج وشبكات التوزيع، خلاف ما يتم تصديره لليبيا والأردن والسودان.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تطلع خلال الفترة الحالية لإعداد ربط كهربائي مع مصر، بسبب وجود فائض في الإنتاج الكهربائي، خلال جودة شبكة الكهرباء.