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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدير التسويق بالكاف: احتفال الأهلي بأغنية "سطلانة" فكرتي

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي

قال شريف حسن مدير التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن أغنية سطلانة التي تم الاحتفال بها من جانب لاعبي الأهلي بقيادة طاهر محمد طاهر كان متفق عليها.

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وأضاف شريف حسن في تصريحات تليفزيونية "كان هناك اتفاق مع الأهلي والوداد في حال الفوز بالبطولة الاحتفال بأغنية سطلانة دون النظر عن هويه الفريق الفائز باللقب".

وتابع "نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء في المرتبة الثانية من حيث التفاعل على المستوى العالمي وذلك بعد دوري أبطال أوروبا في المركز الأول".

شريف حسن : الاحتفالات بعد المباريات أصبحت من خطط الكاف

وأكمل "الاحتفالات بعد المباريات أصبحت من خطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاستراتيجية التسويقية في كأس إفريقيا، وكانت ضمن خططي من أجل جلب المنتجين".

وزاد "التسويق الرقمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يلزم الأندية بنفيذ بعض مواد التصوير بالموسيقى وهي تخدم المحتوى الرقمي للاتحاد الإفريقي".

واختتم "هذه الخطة حققت نجاح 2700% من موعد إنتاجها بأسبوع واحد فقط من المباراة  وحققت 15 مليون مشاهدة للكاف فقط".

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