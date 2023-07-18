الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

الأهلي والداخلية
الأهلي والداخلية

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن اتحاد الكرة لديه إصرار على إقامة مواجهة الأهلي والداخلية في موعدها، مشيرا إلى أن رحيل لاعبي الداخلية ليست أزمة مسئولي الجبلاية.

إقرأ أيضًا..

txt

فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة

txt

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

 

ناقد رياضي : كولر يسعي للتفوق على حسام البدري 

وقال أبوعايد في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يسعى للوصول لأرقام جيدة مع الفريق، وهو يتفوق على أرقام حسام البدري في 2017-2018 لأنه قام بعمل تدوير شامل بين اللاعبين منذ بداية الموسم".

وأضاف: "خوان أوسوريو مدرب الزمالك ظهرت عليه العصبية بشكل واضح، والمدرب اجاب كل تساؤلات الصحفيين، لكنه طالب بعدم ارسال أي رسائل عبر هاتفه خلال الأيام المقبلة لكنه سيخلد للراحة".

وأكمل: "أي مدرب من حقه يفرض طريقة لعبه، وهو طلب بعض الأمور من أجل تنفيذ أفكاره الفنية مع الزمالك، وهناك مديريين فنيين كثيرين كانوا يتجاوزوا وكنا نتحفظ على ما يقولونه في المؤتمرات".

 

مواد متعلقة

مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي

الاهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء حرس الحدود

الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة في مباراة الحدود

الأهلي يورط إمام عاشور.. ميتلاند يهدد بشكواه للفيفا

مواجهات الأهلي الثلاث المتبقية في الدوري

كولر لإدارة الأهلي: ديانج خط أحمر مع الفريق

شبانة: هذا هو سر رباعية الأهلى فى المقاولون

كريستو: حققت 3 بطولات في 6 أشهر مع الأهلي

الجريدة الورقية