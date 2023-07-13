علام ومشهور يمثلان الاتحاد المصري في كونجرس الكاف وقرعة تصفيات المونديال

انطلقت صباح اليوم الخميس في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، مراسم الجمعية العمومية رقم 45 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويمثل الاتحاد المصري لكرة القدم في كونجرس "كاف" جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة.

كما تقام في اليوم ذاته قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، ويقع المنتخب المصري في التصنيف الأول بالتصفيات بجانب المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، وكوت ديفوار.

موعد قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 13 يوليو، في دولة كوت ديفوار، قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تذاع القرعة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع يوتيوب، وكذلك القناة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نفس المنصة بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي.

النظام الجديد لتصفيات أفريقيا لكأس العالم :

ومنح النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قارة أفريقيا المزيد من المقاعد في العُرس العالمي الكبير ليصل إلى 10 مقاعد، تُطبق لأول مرة في نسخة 2026 المقبلة.

واعتمد الاتحاد الأفريقي التصفيات بنظام تقسيم 54 دولة - الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم – على 9 مجموعات كل واحدة تضم 6 منتخبات يتأهل الأول منها إلى المونديال.

المقعد العاشر والأخير يكون بنظام دورة صغيرة تقام بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دور المجموعات، يتأهل الفائز فيها ليكتمل به الـ10 منتخبات المتأهلة.