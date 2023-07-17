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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فوفانا يجتاز الفحص الطبي بالبرتغال استعدادًا للإنضمام إلى النصر

سيكو فوفانا
سيكو فوفانا

اجتاز الإيفواري سيكو فوفانا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي الفحص الطبي بالبرتغال استعدادًا لانضمامه إلى صفوف النصر السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر أنهت اتفاقها مع نادي لانس من أجل الحصول على خدمات فوفانا. 

وأضاف رومانو أن فوفانا أنهى الجزء الأول من الفحوصات الطبية اليوم في البرتغال كلاعب النصر الجديد.

وأشار أن صفقة انتقال النجم الإيفواري لصفوف النصر ستكلف إدارة العالمي مبلغ 30 مليون يورو. 
 

وكانت إدارة العالمي تعاقدت مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهو النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة.
 

النصر يواجه سيلتا فيجو بمعسكر البرتغال 
 

يواجه النصر السعودي نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم الاثنين على ستاد ألغارفي  ثالث تجارب العالمي الودية إستعدادًا لمناقسات الموسم الرياضي الجديد.
 

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